Лидер ополчения Масуд пообещал сложить оружие при создании талибами* инклюзивного правительства

Бойцы афганского сопротивления готовы сложить оружие, если сторонники «Талибана»* создадут в стране инклюзивное правительство и обеспечат людям равноправие. Такое заявление в интервью изданию Foreign Policy сделал лидер ополчения в Панджшере Ахмад Масуд-младший.

«Если талибы* намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики», — заявил Масуд.

По его словам, с талибами* можно договориться, если они создадут децентрализованное правительство, другие варианты для сопротивления неприемлемы. Масуд заверил, что не получает никакой финансовой поддержки от других государств, и обвинил некоторые страны региона в том, что они встали на сторону «Талибана»*.

Талибы* захватили власть в Афганистане 15 августа. После этого в международном аэропорту Кабула начался хаос из-за наплыва желающих сбежать из страны. На днях там прогремели взрывы: погибли более 100 местных жителей. Прошедшей ночью из столицы Афганистана улетел последний С-17 с американскими военными. Они больше не контролируют кабульскую воздушную гавань.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.