Лидер КНДР пообещал укрепить ядерные силы страны

Власти Северной Кореи продолжат укреплять ядерный потенциал страны. Об этом Центральному телеграфному агентству сообщил лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Примем все необходимые меры для развития ядерного оружия, чтобы быть готовыми применить в любой момент его сдерживающую силу», — заявил он.

Чен Ын подчеркнул, что хотя основной задачей ядерного оружия является сдерживающий фактор, его применение не может ограничиваться только этим.

«Невозможно будет не использовать и вторую функцию нашего ядерного оружия, если кто-то решит покуситься на наши интересы», — сообщил северокорейский лидер.

Также он заявил, что страна уничтожит любую силу, которая решит спровоцировать военный конфликт с КНДР.

Ранее сообщалось, что КНДР совершили запуск двух ракет в сторону Японского моря.