КНДР запустила два снаряда в сторону Японского моря

КНДР произвела пуски двух снарядов в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

По данным южнокорейских военных, снаряды пролетели 110 километров, отметил ТАСС. Они достигнули высоты 25 километров и скорости четыре Маха.

Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что зафиксировал пуск КНДР снарядов в субботу, примерно в 18:00 (12:00 по московскому времени). Пуск был произведен из района города Хамхын на восточном побережье Корейского полуострова, отметило РИА «Новости».

«Южнокорейские военные и разведывательные ведомства сразу же провели срочное обсуждение ситуации. «Разведывательные ведомства Южной Кореи и США ведут тщательный анализ (деталей пуска — прим. ред)», — указано в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.

В начале апреля в Северной Корее заявили о готовности нанести ядерный удар по соседней стране, если она решится на военную конфронтацию с КНДР. С таким предупреждением в адрес Южной Кореи выступила сестра Ким Чен Ына.