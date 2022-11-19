Мир 19 ноября 2022, 03:33 Лидер КНДР не исключил возможность использования ядерного оружия в случае угрозы — СМИ ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын не исключил применение ядерного оружия в случае угрозы РИА «Новости»

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна ответит ядерным оружием на ядерное оружие врага. Об этом он сказал после запуска межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-17», передало агентство ЦТАК.

Ракета была запущена в Пхеньянском международном аэропорту и пролетела 998 километров. Северокорейские СМИ также распространили слова Ким Чен Ына.

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«Если враги будут продолжать угрожать нам, слишком часто ввозя ядерные ударные средства, то наша партия и правительство будут решительно отвечать на ядерное оружие ядерным оружием, а на лобовое противоборство — лобовым противоборством», — процитировали лидера КНДР в ЦТАК.

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В последние месяцы Пхеньян стал активно запускать ракеты. Южная Корея выразила обеспокоенность из-за ядерной программы соседнего государства.

Однако в КНДР пояснили, что это был ответ на учения с привлечением американских военных в Японском море. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин считает, что Северная Корея хочет продемонстрировать всему миру прогресс и боеготовность.