Мир 18 января 2023, 05:58 Лидер КНДР направил Путину новогоднее поздравление — СМИ ЦТАК: Ким Чен Ын в начале 2023 года направил Путину и Си Цзиньпину новогодние поздравления РИА «Новости»

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Лидер КНДР Ким Чен Ын направил новогодние открытки главам некоторых стран, в числе которых Россия и Китай. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

Открытки по случаю начала 112-го года Чучхе по северокорейскому летоисчислению Ким Чен Ын направил, в частности, президенту России Владимиру Путину, председателю Китая Си Цзиньпину и президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу. Также лидер КНДР поздравил лидеров и глав партий Вьетнама, Лаоса, Сирии.

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Детали направленных поздравительных открыток агентство не уточнило.

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В октябре прошлого года Путин отметил свое 70-летие. С этим праздником его поздравили мировые лидеры, в числе которых был и Ким Чен Ын. Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи одним из первых передал поздравления российскому президенту.

Ким Чен Ын напомнил о вкладе Путина в создание и развитие сильной страны, а также пообещал и в дальнейшем поддерживать «традиционные отношения дружбы» между Москвой и Пхеньяном. Лидер КНДР пожелал главе России счастья и успехов в «труде на благо процветания Родины».