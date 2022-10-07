Кто из мировых лидеров поздравил Путина с 70-летием | 360°

Мир 07 октября 2022, 17:28 Поделиться Telegram

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Viber Истинный руководитель великой державы. Мировые лидеры поздравили Путина с 70-летием Мировые лидеры поздравили Владимира Путина с 70-летием Источник фото: РИА «Новости»

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Мировые лидеры поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием. Коллеги отметили его политическую волю и приверженность интересам собственной страны, а также пожелали процветания всем россиянам.

Глава КНДР Ким Чен Ын

Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи одним из первых передал поздравления президенту России. Он напомнил о вкладе Путина в создание и развитие сильной страны и пообещал дальше поддерживать «традиционные отношения дружбы» между Москвой и Пхеньяном.

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«Сердечно и тепло поздравляю Вас с 70-летием. <…> Сегодня Россия успешно защищает достоинство государства и его фундаментальные интересы от вызовов и угроз со стороны США и их вассальных сил. Подобное было бы невозможно без вашего лидерства и воли», — сказано на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦАТК).

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Ким Чен Ын пожелал российскому лидеру счастья и успехов в «труде на благо процветания родины».

Источник фото: РИА «Новости» / Валерий Мельников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Белорусский лидер в поздравлении Владимиру Путину подчеркнул, что дорожит их многолетними открытыми и доверительными отношениями, а также отметил работу российского президента по укреплению союзнических связей в равноправном и плодотворном диалоге.

«Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа», — приводит официальный сайт слова президента республики.

Источник фото: РИА «Новости» / Гавриил Григоров

Лукашенко добавил, что в последнее время интеграция двух стран только усиливается и общими усилиями Москва и Минск смогут достойно противостоять глобальным вызовам.

«От всей души желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей», — сказано в поздравлении.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега

Правящая чета Никарагуа — глава государства и его супруга, премьер-министр Росарио Мурильо — также поздравила Владимира Путина.

«Вы отмечаете свой 70-й день рождения, совпадающий с праздником Богоматери, Девы Розария, которая, мы уверены, направляет ваши шаги, ваши дела, ваш разум и чувствительность, сопровождая вас в эти сложные моменты, в которые живет человечество. <…> Примите наши огромные поздравления, желаем многих сил и большого здоровья», — процитировал их ТАСС.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Никольский

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

В поздравительном послании лидер нации Таджикистана подчеркнул, что дорожит тем уровнем отношений и стратегического партнерства, которого Москве и Душанбе удалось добиться за годы сотрудничества.

«Вас как сильного, мудрого и волевого лидера отличает решимость в отстаивании национальных интересов вашей страны. В этой связи хотел бы отметить ваш огромный вклад в дело развития и процветания России, а также укрепления ее позиций на международной арене», — передал слова Рахмона его официальный сайт.

Источник фото: РИА «Новости» / Александр Щербак

Глава республики пожелал российскому коллеге «крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и новых достижений во имя благополучия дружественной России». В дальнейшем правительство Таджикистана будет прилагать все усилия, чтобы расширять «сферы взаимовыгодного сотрудничества на благо народов», подытожил Рахмон.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Глава кабмина Армении выразил надежду на то, что страны продолжат активное сотрудничество и будут поддерживать конструктивный диалог.

«Весь ваш богатейший опыт государственного и политического деятеля направлен на укрепление российской государственности, экономическое развитие страны и повышение благосостояния народа», — процитировал Пашиняна «Sputnik Армения».

Он отметил, что российский президент с уважением относится к интересам армянского народа, а также сделал многое для того, чтобы на спорной территории Нагорного Карабаха установился режим прекращения огня.

Источник фото: сайт администрации президента

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян

К поздравлениям российского лидера присоединился и глава Арцаха. Он отметил вклад Путина в урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, поддержание мира и стабильности в регионе. Арутюнян поблагодарил президента за «защиту прав и обеспечение безопасности арцахцев».

«Хочу выразить надежду, что вы и впредь будете рядом с нашим народом и продолжите вносить ваши весомые усилия в дело окончательного и справедливого урегулирования проблемы. Вновь примите наши теплые поздравления и искренние пожелания по случаю вашего юбилея. Мира и больших успехов вам и дружественному русскому народу», — процитировало Арутюняна издание «Арменпресс».

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

Глава Туркмении также напомнил о вкладе Путина в развитие двусторонних отношений, пожелал ему здоровья, счастья и успехов на своем посту, а народу России — процветания и прогресса.

«Сотрудничество между нашими странами носит долгосрочный перспективный характер. И мы готовы во благо наших народов приложить все усилия к его дальнейшему расширению», — процитировал Бердымухамедова ТАСС.

Источник фото: РИА «Новости» / Александр Демьянчук

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев

Политик поблагодарил российского лидера «за решительные действия по принуждению агрессора к миру в 2008 году, за всестороннюю и масштабную поддержку республики в социально-экономическом развитии».

Пусть на российской земле всегда торжествуют обеспеченный могуществом страны мир, благополучие и процветание Алан Гаглоев.

Гаглоев также подчеркнул, что именно с президентством Путина связаны «глубокие позитивные перемены», произошедшие внутри России.

«Ваши государственное видение, усилия, самоотдача и неустанный труд лежат в основе тех поистине впечатляющих успехов, которых добилась Россия, обретая вновь свой лидерский статус на международной арене», — привело слова главы Южной Осетии издание «15-й регион».

Президент Абхазии Аслан Бжания

Руководитель республики передал Владимиру Путину теплые поздравления и заявил, что считает его одним из самых влиятельных мировых лидеров современности.

«Благодаря вашей решительности в деле защиты национальных интересов Российской Федерации, политической дальновидности, принятию выверенных и сложных решений обеспечивается защита российского народа, устойчивое развитие страны. Сплоченный многонациональный народ Российской Федерации под вашим руководством достойно отвечает глобальным вызовам и угрозам», — процитировал Бжанию ТАСС.

Глава Абхазии добавил, что именно благодаря работе Путина российская государственность продолжает укрепляться, как и авторитет страны на международной арене. Россия под руководством действующего президента, по словам Бжании, отстаивает справедливый миропорядок.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Никольский

В телефонных разговорах Путина с годовщиной также поздравили: лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Кубы Мигель Диас Канель, президент ЮАР Сирил Рамафоса, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Киргизии Садыр Жапаров. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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