Мир 02 июня 2023, 22:04 Личный состав, вооружение и техника ВС России прибыли в Белоруссию Военные и техника общевойсковых и танковых соединений России прибыли в Белоруссию РИА «Новости»

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В Белоруссию начал прибывать личный состав, вооружение и техника из общевойсковых и танковых соединений ВС России, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики. В ведомстве отметили, что страны реализуют мероприятия по повышению боевых возможностей для обеспечения обороноспособности Союзного государства.

«Завершена поставка в Вооруженные Силы Республики Беларусь с территории Российской Федерации очередного комплекта зенитного ракетного комплекса С-400», — уточнили в Минобороны республики.

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Там добавили, что в стране происходит ротация частей и подразделений российской составляющей Региональной группировки войск.

В конце апреля в Минобороны Белоруссии заявили, что места базирования российских подразделений РВСН поддерживают в должном состоянии. В случае необходимости их пообещали привести в состояние, пригодное для использования, сообщил RT.

В конце мая министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что предпринимаемых мер для обеспечения безопасности границ Союзного государства достаточно. Он уточнил, что немаловажную роль в этом сыграло и решение разместить в республике ядерное оружие из России.