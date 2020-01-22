Авиакомпаниям может не хватить самолетов для перевозки пассажиров летом 2020 года из-за отсутствия на рынке Boeing 737 MAX. Его полеты запретили в марте 2019 года после двух катастроф с этой моделью.

The Boeing Company заявила, что рассчитывает получить разрешение на возобновление полетов только к середине 2020 года.

«Мы информируем наших клиентов и поставщиков, что, по нашим оценкам, возобновление полетов самолетов 737 MAX начнется в середине 2020 года», — сказано в пресс-релизе Boeing.

Корпорация отметила, что сделала новый прогноз, учитывая все известные риски и потенциальные проблемы с сертификацией самолета. Из-за такого развития ситуации авиакомпании второй год подряд могут столкнуться с недостатком самолетов в летний сезон. Об этом написал «Интерфакс».

Полеты Boeing 737 МАX приостановили по всему миру в марте 2019 года. Причиной решения стали две катастрофы с участием этого самолета. Речь идет о трагедиях с Boeing 737 МАX в октябре 2018 года в Индонезии и о крушении этой модели в марте 2019 года в Эфиопии. Жертвами стали 189 и 157 пассажиров соответственно.

Компания уже не раз переносила предварительные сроки возврата Boeing 737 MAX в ожидании сертификации самолета Федеральным управлением гражданской авиации (FAA). В момент, когда полеты приостановили, у разных авиакомпаний в парке находилось более 380 самолетов этой модели Boeing.