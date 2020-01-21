Стало известно, когда пассажиры снова начнут летать на Boeing 737 MAX

В компании Boeing считают, что полеты лайнеров 737 MAX получится возобновить в июне или июле. И эта новость привела к тому, что акции компании подешевели сразу на 4%.

Дело в том, что раньше проблемный лайнер планировали вернуть в эксплуатацию в феврале–марте, сообщил CNBC со ссылкой на источники.

Чтобы пассажиры снова смогли летать на 737 MAX, нужно, чтобы Федеральное авиационное управление проверило и сертифицировало новое программное обеспечение для лайнера. Также Boeing надо обновить учебные курсы для пилотов этой модели самолетов. По всей видимости, сертификация затянется и теперь сроки возвращения печально известной модели лайнера сдвинутся.

Полеты пассажиров на Boeing 737 MAX приостановили после двух авиакатастроф. Одна из них случилась 10 марта в Эфиопии — тогда погибли 157 пассажиров авиакомпании Ethiopian Airlines. А несколькими месяцами ранее, 29 октября 2018 года, аналогичная модель самолета разбилась в Индонезии. Тогда погибли 189 пассажиров авиакомпании Lion Air.