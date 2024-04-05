Мир 05 апреля 2024, 04:20 Летящий светящийся объект заметили в небе на границе между Ираном и Ираком Jamaran: в небе на границе Ирана и Ирака заметили летящий светящийся объект РИА «Новости»

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Летящий светящийся объект заметили в небе на границе Ирана и Ирака, видео распространилось по иранским социальным сетям, в том числе в Telegram-канале агентства Jamaran.

«Два видеоролика, [показывающие] небо Ахваза и [воздушное пространство] на территории Ирака недалеко от Хузестана. Пояснения, касающиеся сущности этого объекта, пока не были опубликованы», — сказанов сообщении агентства.

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Посты с видеозаписью появились в соцсетях на фоне эскалации напряженности в регионе поле удара ВВС Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске.

Представитель иранского МИД Насер Канани заявил, что Иран имеет право ответить Израилю на обстрел консульства. Дипломат призвал мировое сообщество «принять меры».