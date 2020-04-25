Летчику Константину Ярошенко отказали в УДО в США

Российскому пилоту Константину Ярошенко отказали в досрочном освобождении из тюрьмы в американском штате Коннектикут. Защита просила отпустить осужденного из-за пандемии коронавируса.

Администрация тюрьмы в городе Данбери уведомила Ярошенко об отказе в его просьбе. Об этом ТАСС сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов. Защита намерена обжаловать это решение в Федеральном бюро тюрем.

Ходатайство об освобождении было подано из-за того, что Ярошенко уже отбыл более половины срока, а в тюрьме он может заразиться коронавирусом, который «представляет угрозу для его здоровья и жизни», заявляла защита.

На днях стало известно о смерти сокамерника Ярошенко. Предположительно, он умер из-за коронавирусной инфекции. После этого россиянина направили на медицинское обследование.

Константин Ярошенко отбывает 20-летний срок по обвинению в попытке контрабанды около 4 тонн кокаина. Его задержали в Либерии и осудили в США в 2011 году. Сам он вину не признает. За россиянина регулярно вступаются российские официальные власти. Срок заключения Ярошенко должен закончиться 30 октября 2027 года.