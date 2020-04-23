Летчика Ярошенко осмотрят врачи после жалоб на симптомы коронавируса
Запрос о состоянии здоровья Ярошенко Генконсульство РФ в Нью-Йорке послало в федеральную тюрьму «Данбери». Об этом дипломаты рассказали в Facebook.
«Администрация тюрьмы сообщила о направлении россиянина на медицинское обследование. Ожидаем, что оно будет произведено безотлагательно, и Ярошенко будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — заметили в консульстве.
В «Данбери» в начале апреля ввели режим ЧП. По словам самого россиянина, у большинства заключенных там есть симптомы заражения коронавирусной инфекцией. Жена летчика Виктория Ярошенко рассказала «Интерфаксу», что все тюремные блоки на изоляции, закрыта санчасть.
«Константин говорит, что <…> повысилась температура и появился сухой кашель», — поделилась супруга Ярошенко.
Тест на коронавирус россиянину не делали: пробы берут только у тех, у кого симптомы «уже очень серьезные».
Несколькими днями ранее стало известно, что сокамерник Ярошенко скончался из-за COVID-19. Ему три дня отказывали во врачебной помощи.
В США сейчас более 841 тысячи коронавирусных больных. Скончаличь 46 688 американцев.