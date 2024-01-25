25 января 2024, 04:12
«Летающие свиньи». В США предложили отправить Украине новое оружие
Telegraph: американские штурмовики A-10 будут разбиты на Украине
Соединенным Штатам необходимо отправить Украине штурмовики A-10, известные под название «Бородавочники». Об этом заявил обозреватель The Telegraph Дэвид Экс.
«Америке нужно отправить на Украину своих бронированных летающих свиней», — заявил он.
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Журналист отметил, что киевские власти неоднократно просили поставить ВСУ эти самолеты, однако это все еще остается маловероятным. Главный аргумент против — бесполезная трата вооружения. Американские чиновники уверены, что штурмовики просто «упадут на землю в огне» и не смогут помочь военным Украины.
Ранее стало известно, что Венгрия не захотела финансировать поставки оружия Украине из Европейского «фонда мира». Глава МИД Петер Сийярто заявил, что страна не готова участвовать ни в чем, что приведет к увеличению поставок вооружений на нужды ВСУ.
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