Мир 25 января 2024, 04:12 «Летающие свиньи». В США предложили отправить Украине новое оружие Telegraph: американские штурмовики A-10 будут разбиты на Украине РИА «Новости»

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Соединенным Штатам необходимо отправить Украине штурмовики A-10, известные под название «Бородавочники». Об этом заявил обозреватель The Telegraph Дэвид Экс.

«Америке нужно отправить на Украину своих бронированных летающих свиней», — заявил он.

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Журналист отметил, что киевские власти неоднократно просили поставить ВСУ эти самолеты, однако это все еще остается маловероятным. Главный аргумент против — бесполезная трата вооружения. Американские чиновники уверены, что штурмовики просто «упадут на землю в огне» и не смогут помочь военным Украины.

Ранее стало известно, что Венгрия не захотела финансировать поставки оружия Украине из Европейского «фонда мира». Глава МИД Петер Сийярто заявил, что страна не готова участвовать ни в чем, что приведет к увеличению поставок вооружений на нужды ВСУ.