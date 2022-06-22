Крупный лесной пожар охватил юг Турции

Крупный лесной пожар вспыхнул на юге Турции. Тушением огня занимается наземная и воздушная техника, но работу пожарных осложняет сильный ветер.

Бороться с лесным пожаром приходится в Мармарисе. Как сообщил NTV, огонь начал распространяться в понедельник, 20 июня. Пламя быстро охватило значительную часть территории из-за сильного ветра, который не прекращается до сих пор. К тушению привлекли как наземную технику, так и вертолеты, принадлежащие региональному управлению лесного хозяйства Муглы.

«Мы продолжаем борьбу с лесными пожарами, вспыхнувшими в разных точках Мармариса. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее взять под контроль пожар. Борьбой с огнем занимаются 576 человек и 13 бульдозеров», — заявило Главное управление лесного хозяйства.

В Мармарис отправили сотрудников экстренных служб из Измира, Анталии и Денизли.

Как отметили местные СМИ, есть предположения, что пожар начался в трех разных точках одновременно, что может говорить о поджоге.

По информации синоптиков, днем температура воздуха в Мармарисе находится в районе +35 градусов.