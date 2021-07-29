Лесные пожары добрались до Бодрума в Турции. Видео

Лесные пожары зафиксировали еще на одном турецком курорте — в Бодруме. Пожарные пытаются остановить распространение огня. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

Также в зоне лесных пожаров оказались такие города, как Кайсери, Адана и Мерсин. Сейчас проходит эвакуация туристов, который остановились в Мармарисе. Там тоже полыхают пожары. Огонь подобрался жилым домам и отелям.

Отдыхающих переселили в гостиницы, которые находятся на безопасном расстоянии от пожара.

Пожары на юге Турции начались несколько дней назад. Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь быстро распространяется. Известно, что жертвами огня в Анталье стали три человека, еще 122 пострадали. Об этом написал РБК.

При этом пока вопрос об эвакуации российских туристов из Антальи пока не стоит, заявили в генконсульстве России в Турции. Никто из россиян, по последним данным, из-за пожаров не пострадал. Между тем, экскурсии на юге страны уже приостановлены.

Для тушения пожаров задействованы самолеты, вертолеты и беспилотники. С огнем борются более 1800 спасателей.