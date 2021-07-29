Жертвами пожаров в Анталье стали уже три человека

Число погибших в результате лесных пожаров в турецкой Анталье достигло трех человек. Об этом в своем Twitter написал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Первым в в городе Аксеки скончался 82-летний мужчина. Позже в четверг власти сообщили о гибели еще двоих человек, проживавших в одном из районов Антальи. Пакдемирли выразил соболезнования их родным и близким, призвав жителей провинции следовать рекомендациям властей и чутко реагировать на их призывы.

Пожары охватили не только Анталью, но и провинции Адана и Мерсин. Они продолжаются уже несколько дней. Спасатели эвакуировали жителей более 20 населенных пунктов.

Для тушения пожаров задействовали самолеты, вертолеты и беспилотники. С природными возгораниями борются более 1800 спасателей.

Вопрос об эвакуации российских туристов из Антальи пока не стоит, сообщили ранее в генконсульстве РФ. Информации о россиянах среди пострадавших еще не поступало.

Между тем туристические экскурсии из-за пожаров на юге Турции уже приостановили.