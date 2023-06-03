Мир 03 июня 2023, 21:23 Лесной пожар разгорелся под Берлином на территории военного полигона — СМИ ZDF: под Берлином пожар площадью в 35 га разгорелся на территории военного полигона Pixabay

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В Германии разгорелся лесной пожар, огонь охватил территорию в 35 гектаров в районе города Ютеборг в федеральной земле Бранденбург. Об этом сообщило местное издание ZDF со ссылкой на представителя пожарных служб.

«Со среды экстренные службы района тушат лесной пожар на территории, на которой находятся боеприпасы. <…> Работу пожарных осложняет усиливающийся ветер», — сообщил источник.

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Огнем охвачено уже более 35 гектаров лесных насаждений. Огонь распространился на полигон, где под землей хранятся боеприпасы времен Второй мировой войны.

Для тушения используют пожарные самолеты, но их не хватает. Наземным пожарным бригадам запретили подходить к взрывоопасным участкам, говорится в материале издания.

Данные с беспилотников вызывают опасения, что пожар может перекинуться на соседний лес.

Ситуация с пожарами в лесах на российской территории стабилизировалась, об этом уведомила пресс-служба МЧС РФ.