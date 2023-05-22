Экология 22 мая 2023, 12:57 Обстановка с лесными пожарами в России стабилизировалась МЧС сообщило о стабилизации обстановки с лесными пожарами в России РИА «Новости»

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Ситуация с пожарами в лесах на российской территории стабилизировалась. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Обстановка с природными пожарами за прошедшую неделю стабилизировалась. На сегодняшний день в 15 субъектах действуют 78 очагов на площади более 6,4 тысячи гектаров», — рассказали представители ведомства.

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Они добавили, что более 1200 человек при помощи 260 единиц техники борются сейчас с огнем. Пресс-служба МЧС заявила и об улучшении ситуации с паводками в стране.

По последней информации, подтопленными в семи регионах остаются 279 приусадебных участков, семь жилых домов, 13 участков автодорог и пять низководных мостов.

Вода уже сошла с затопленных ранее в Иркутской области территорий, в связи с этим находившиеся в пунктах временного размещения люди вернулись домой.