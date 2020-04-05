Лес загорелся в Чернобыле. Радиация превысила норму в 16 раз

Лесной пожар в Чернобыле привел к зашкаливанию радиации. Фон начал превышать норму в 16 раз.

«Пожарные продолжают сражаться с пожаром, который произошел в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Пожар распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в общей сложности горит более 100 гектаров», — сообщил в Facebook и. о. главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

Он добавил, что причиной возгорания стал поджог сухой травы. Огонь перекинулся на деревья, а затем распространился по лесу.

«Есть плохие новости: радиация выше нормальной в центре огня. Как видите на видео, показатели бытовой техники 2,3 микрозиверта в час при норме 0,14. Но такая ситуация только в огне», — отметил Фирсов.

Источник фото: facebook.com/egor.firsov

В итоге для тушения лесного пожара пришлось использовать авиацию. Пожарные сбросили на открытый огонь около 50 тонн воды. Возгорание удалось потушить.

Утром 5 апреля открытое горение ликвидировали, но в некоторых точках еще было тление, сообщили «Интерфаксу» в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В ведомстве добавили, что радиационный фон находится в пределах нормы.