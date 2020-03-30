Маленького леопарда спасли от огня в Приморье. Видео

Лесные пожары бушуют в Приморском крае. Чтобы бороться с огнем, сотрудники национального парка установили фотоловушку. На кадры попал детеныш леопарда, убегающий от пламени. Специалистам удалось остановить распространение пожара и спасти маленького хищника.

Сначала на видео пробегает сам котенок леопарда, а затем в этом же месте уже виден быстро приближающийся огонь. Пожар разгорелся на территории, прилегающей к национальному парку «Земля леопарда». На кадры попал детеныш дальневосточного леопарда — самой редкой крупной кошки в мире.

Благодаря фотоловушке, научные сотрудники смогли быстро приехать на место ЧП и потушить возгорание. Животных удалось спасти.

«Эти тревожные кадры поразили нас всех. Они наглядно продемонстрировали ситуацию с пожарами на юго-западе Приморья. Показали, насколько реальную и страшную угрозу они несут редким животным, которые беззащитны перед лицом этой разрушительной стихии в родном доме», — подчеркнул директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Он добавил, что лесные пожары возникают из-за людей, поэтому вина за гибель малыша легла бы на плечи человека. Сейчас сотрудники нацпарка постоянно следят за ситуацией с пожарами. В конце марта на территории объявили пожароопасный период.

От огня сейчас страдает не только Приморский край, но и Хабаровский. Утром 30 марта зарегистрировали пять природных пожаров. Их площадь составила 1,43 тысячи гектаров, что в 25 раз больше по сравнению с данными на утро 27 марта, когда было два пожара.

«На территории края в зоне активного тушения действует пять природных пожаров на площади 1434 гектара. Угрозы населенным пунктам нет», — сообщается на сайте регионального правительства.

Источник фото: vk.com/komsagram

Один очаг возгорания находится в Падалинском лесничестве в Амурском районе, три — в Амгуньском лесничестве в Солнечном районе, а последний зафиксировали в Оборском лесничестве в районе имени Лазо.

Всего с начала пожароопасного сезона произошло 19 природных пожаров на площади 4,43 тысячи гектаров.