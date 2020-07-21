Ленина в Одесской области превратили в болгарского переселенца

Памятник Ленину в селе Железнодорожное Одесской области превратили в монумент переселенцу из Болгарии. Вождя мирового пролетариата «нарядили» в национальный болгарский костюм. В руке Ильич сжимает виноградную лозу.

Фото с преображенным памятником на своей странице в Facebook опубликовал активист проекта «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков. Он заявил, что на Украине осталось еще два памятника Ленину — в селах Калчева и Городнее Болградского района Одесской области. Закон о декоммунизации на Украине приняли в 2015 году. Он запрещает использование советской символики. В рамках закона власти переименовывают украинские города, улицы и сносят памятники деятелям СССР.

Летом прошлого года украинские националисты свалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове. Памятник позже вернули на место, но в феврале 2020 года Министерство культуры Украины не включило его в государственный реестр. Теперь бюст могут снести официально.