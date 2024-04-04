Мир 04 апреля 2024, 09:47 Лекорню в разговоре с Шойгу согласился на диалог с Россией, но не по Украине — СМИ AFP: Минобороны Франции не выражало готовности к диалогу с Россией по Украине Frederic Kern/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Франция инициировала телефонный разговор министра обороны Себастьяна Лекорню с российским коллегой Сергеем Шойгу, чтобы наладить контакт с Россией. Однако она не соглашалась обсуждать урегулирование ситуации на Украине, сообщил Agence France-Presse источник в французском правительстве.

Пресс-служба Минобороны России заявила, что участники переговоров отметили готовность к диалогу по Украине. Собеседник агентства опроверг эту информацию. По его словам, Себастьян Лекорню обсудил с Сергеем Шойгу двусторонний диалог.

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«Франция не выразила „готовности к диалогу“ с Россией по поводу Украины. <…> Франция не приняла и не предложила ничего подобного [по украинскому конфликту]», — сказал он.

Телефонный разговор прошел по инициативе французской стороны. Министры обороны обсудили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» и возможную причастность Украины к нему.