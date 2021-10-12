Легкомоторный самолет рухнул на жилые дома в Калифорнии. Есть погибшие

Легкомоторный самолет потерпел крушение в городе Санти (Калифорния, США). В результате происшествия погибли два человека. Самолет рухнул на жилые дома и грузовик.

По данным NBC News, все произошло недалеко от средней школы, но среди детей пострадавших нет. В Twitter-аккаунте образовательного учреждения была опубликована запись о том, что все учащиеся находятся в безопасности.

Заместитель начальника пожарной охраны Санти Джастин Мацусита сказал, что в результате аварии были разрушены два дома и загорелись несколько транспортных средств.

Один из жителей района, в котором упало воздушное судно, рассказал, что самолет рухнул на дом его матери и отчима, и фактически уничтожил его.

«Это как зона боевых действий, это даже не дом. Все, что у них там было, уничтожено», — рассказал мужчина.

Двухмоторный самолет L-410 упал в Мензелинском районе Татарстана в минувшее воскресенье, 10 октября. На борту воздушного судна находились 22 человека, из которых погибли 16. Парашютисты перед полетом записали видео на взлетной полосе аэродрома. Запись оказалась в распоряжении «360».