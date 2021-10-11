Парашютисты с упавшего в Татарстане самолета записали видео перед смертельным полетом

Парашютисты с потерпевшего крушение в Татарстане самолета L-410 перед полетом записали видео на взлетной полосе аэродрома. Запись оказалась в распоряжении «360».

На опубликованных кадрах видно, как парашютисты по очереди называют свои имена и фамилии, говорят об упражнении, которое они намерены выполнить, и добавляют фразу: «К прыжку готов».

Все спортсмены улыбаются, шутят и смеются. Видно, что обстановка полностью неформальная. В объектив также попал самолет L-410, который через некоторое время потерпит крушение.

Двухмоторный самолет L-410 упал в Мензелинском районе Татарстана в минувшее воскресенье, 10 октября. На борту воздушного судна находились 22 человека, из которых погибли 16.

На самолете летели парашютисты для проведения тренировочного прыжка. Среди них были профессионалы и любители. Для некоторых из них это был первое испытание. Понедельник, 11 октября, в республике объявили днем траура. Причины крушения выясняет следствие.