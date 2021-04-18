Легкомоторный самолет рухнул в пригороде Парижа. Есть жертвы

Четыре человека стали жертвами крушения легкомоторного самолета во Франции. ЧП произошло в поле рядом с коммуной Сен-Патю к востоку от Парижа, сообщило Agence France Presse.

По данным местной пожарной службы, самолет выполнял тренировочный полет. Личности погибших, а также принадлежность воздушного судна устанавливаются. На месте работают спасатели и правоохранительные органы. Осенью прошлого года в Московской области потерпел крушение самолет Cessna 7. За штурвалом был телеведущий НТВ Александр Колтовой. На борту находилась его знакомая Наталья Климова. Оба погибли.