Техэксперт объяснил, что могло привести к крушению самолета Колтового

Антипов прокомментировал видео, которое было сделано видеорегистратором, когда Cessna 7 пролетал над трассой. На ролике заметно, что за самолетом идет белая полоса, которая начинается с двигательного отсека. Какое-то время она была неоднородной, а потом произошел более мощный и концентрированный выброс.

«Это говорит, во-первых, о том, что это не дым, это что-то распылялось. Теперь в свете того, что было сказано Следственным комитетом, что проблемы были с маслом, то, скорее всего, была не герметична масляная магистраль», — отметил специалист.

Он уточнил, что масляный насос нагнетает давление, масло проходит через фильтры и доходит до всех трущихся деталей. Выброс указывает на то, что была повреждена магистраль, в которой оно продвигается под давлением. При отсутствии смазки происходит большая нагрузка на детали. Это опасно для двигателя тем, что все они сильно нагреваются.

По мнению эксперта, в катастрофе есть вина пилота, его инструкторов и тех, кто готовил этот машину к вылету. Помимо прочего, Антипов не исключил, что Колтовой мог взлетать без масла. Он добавил, что, если смазка присутствовала в аппарате, то разгерметизация была бы заметна сразу по каплям на асфальтобетоне при заведенном двигателе.

7 ноября при крушении самолета Cessna 7 погиб телеведущий Александр Колтовой. Вместе с ним на борту находилась некая Наталья Климова. Она тоже скончалась.