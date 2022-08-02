Лечащий врач Байдена рассказал о новом тесте президента США на ковид

Президент США Джо Байден опять получил положительный результат теста на коронавирус. У политика снова появился кашель, сообщил его лечащий врач.

При этом медик заверил, что Байден все равно чувствует себя хорошо, у него нет жара и общий настрой положительный, сообщило агентство Reuters.

«Он остается без температуры и в хорошем настроении», — рассказал врач.

О том, что Байден заразился ковидом, стало известно 21 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Болезнь протекала в легкой форме. Президент США продолжал работать дистанционно.

В конце июля политик сдал тест на ковид, и он оказался положительным. Тогда обозреватель The New York Times Питер Бейкер предупредил, что это осложнит предвыборные планы Байдена. К тому же повторная изоляция не позволит Байдену совершать поездки по стране, в которых он нуждается из-за падения рейтинга, подчеркнул журналист.

«Новый положительный тест подорвет все усилия Байдена вернуться в строй и продолжить агитировать за свою программу и демократов», — написал Бейкер.