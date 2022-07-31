Повторный положительный тест на коронавирус, который сдал президент США Джо Байден, серьезно осложнит предвыборные планы Белого дома, написал политический обозреватель The New York Times Питер Бейкер. Повторная изоляция также не позволит Байдену совершать поездки по стране, в которых он так нуждается на фоне падения рейтинга.

«Новый положительный тест подорвет все усилия Байдена вернуться в строй и продолжить агитировать за свою программу и демократов. А ведь последним предстоит нелегкая борьба за сохранение контроля над обеими палатами конгресса на промежуточных выборах», — отметил Бейкер.

Он напомнил, что во время первой изоляции американский президент всеми силами пытался показать, что он в отличной форме, однако новый положительный тест «усложнит его усилия по превращению своей болезни в позитивную историю», подчеркнул автор материала.

Байден заболел ковидом 21 июля. Через шесть дней тест показал отрицательный результат, но сегодня врач Белого дома Кевин С. О`Коннор сообщил о том, что следующий тест вновь оказался положительным. Врач уточнил, что у президента США «не было повторного появления симптомов и он продолжает чувствовать себя достаточно хорошо».

Лечение решили не возобновлять, но «внимательное наблюдение» за здоровьем Байдена продолжится. Кроме того, он снова вынужден изолироваться. В частности, пришлось отменить запланированный визит в Мичиган во вторник, направленный на продвижение недавно принятого закона о поддержке американской полупроводниковой промышленности.