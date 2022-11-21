Мир 21 ноября 2022, 11:04 Лаврова не допустили к участию в заседании Совета глав МИД ОБСЕ Польский министр Яблоньский: Лаврова не допустят на Совет глав МИД ОБСЕ в Лодзи РИА «Новости»

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Министра иностранных дел России Сергея Лаврова не ждут на заседании Совета глав МИД ОБСЕ в Лодзи, его не допустят к участию. С таким заявлением выступил замминистра МИД Польши Павел Яблоньский, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Сейчас, на наш взгляд, Россия должна быть абсолютно, максимально изолирована на всех международных площадках. Отсюда — такое решение», — сказал Яблоньский.

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Заседание должно пройти в республике 1 и 2 декабря.

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После того как Россия начала спецоперацию на Украине, она столкнулась с прессингом со стороны Запада. Речь идет как об экономических санкций, так и о давлении в спортивной, культурной и других сферах.

Например, РФ не разрешили принимать участие в песенном конкурсе Евровидение и в чемпионате мира по футболу. Первенство началась 20 ноября в Катаре. Глава Минспорта Олег Матыцин признался, что будет болеть за россиян, которые помогают организаторам ЧМ-2022.