Спорт 20 ноября 2022, 21:44 Матыцин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022 Министр спорта Матыцин обещал болеть за помогающих в организации ЧМ-2022 в Катаре россиян РИА «Новости»

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На чемпионате мира по футболу в Катаре российский министр спорта Олег Матыцин будет болеть за соотечественников, которые помогают организаторам турнира. Об этом глава ведомства рассказал ТАСС.

Министр спорта не смог ответить, поедет ли в Катар на один из матчей, это связано с формальными процедурами. Матыцин смотрел открытие чемпионата мира по футболу в одном из отелей Москвы с послом Катара в России Ахмедом бен Насером бен Джасимом аль-Тани.

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«Конечно, было бы очень интересно посетить и своими глазами увидеть гостеприимство и организацию чемпионата. Очень рад, что российская команда специалистов помогает в организации, катарская сторона очень благодарна за это. Поэтому хочу пожелать успехов и радости всем болельщикам от красивой игры», — заявил Матыцин.

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Министр отметил, что будет поддерживать российскую команду, которая помогает катарским организаторам турнира.

«За красивую игру, футбол — это один из самых популярных видов спорта, показать еще раз всему миру, что такие события должны объединять всех людей через спорт», — подчеркнул Матыцин.

Открытие чемпионата отметили праздничным салютом и запуском светящихся беспилотников. Они составили в небе надпись «Добро пожаловать в Катар» и силуэты футболистов и кубка ЧМ.