Мир 01 июня 2023, 11:20 Лукашенко заявил об обострении обстановки вокруг СНГ Лукашенко: военно-политическая обстановка вокруг СНГ обостряется и будет обостряться Официальный сайт резиденат Республики Беларусь

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Военно-политическая обстановка вокруг СНГ все сильнее обостряется и продолжит обостряться в будущем. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Его слова привело БелТА.

«Нам надо понимать, что крупные игроки вокруг нас — России, Белоруссии, центральноазиатских государств — потихоньку пытаются нас растащить», — предупредил белорусский лидер.

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Лукашенко призвал не допустить этого. Глава республики также заявил о нарастающей милитаризации стран НАТО. По словам президента Белоруссии, наблюдаются разжигание конфликтов и беспрецедентная концентрация войск вблизи общей территории стран содружества.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заверил, что республика вместе с Россией прикладывает достаточно усилий для обеспечения безопасности границ Союзного государства. Он также отметил, что решение о размещении российского ядерного оружия на белорусской территории призвано охладить агрессию и воинственную риторику соседних государств.