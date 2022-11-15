Важное 15 ноября 2022, 12:41 Лавров заявил о намерениях России добиться создания механизма контроля над биоразработками США Глава МИД РФ Лавров: Россия добьется создания механизма контроля над биоразработками США РИА «Новости»

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Пентагон ведет военно-биологические разработки. Россия продолжит добиваться создания механизма контроля над ними. Об этом заявил на пресс-конференции в рамках саммита G20 министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщили «Известия».

«Россия будет добиваться создания эффективного транспарентного механизма для контроля над биологическими программами», — сказал он.

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Министр рассказал журналистам, что этот вопрос обсудили на саммите. Российская делегация подняла проблему биологической безопасности с акцентом на программы Пентагона в регионах по периметру Китая и России.

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Президент России Владимир Путин не поехал на саммит G20 в Индонезии, и делегацию возглавил Сергей Лавров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что так сложились обстоятельства. По его словам, страну представили на высоком уровне. Делегации других государств смогут обсудить интересующие вопросы с Сергеем Лавровым — он поддерживает контакт с широким кругом участников встречи.