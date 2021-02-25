Лавров заявил, что РФ надеется на мирное решение ситуации в Армении

Глава МИД России Сергей Лавров в рамках переговоров с армянским коллегой Арой Айвазяном заявил, что наша страна рассчитывает на нормализацию ситуации в Армении, сообщило РИА ФАН.

Уточняется, что Генштаб Вооруженных сил Армении попросил премьер-министра Никола Пашиняна и правительство уйти в отставку. В ответ на это глава правительства заявил, что военные пытаются устроить в стране государственный переворот.

«С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле», — отметили в пресс-службе МИД РФ.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отреагировал на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «непригодности» российского ракетного комплекса «Искандер».