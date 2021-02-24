Военный эксперт отреагировал на слова Пашиняна о «непригодности» «Искандера»

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отреагировал на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «непригодности» российского ракетного комплекса «Искандер», написало ИА Nation News.

По информации РИА «Новости», Пашинян заявил, что ракеты «Искандер» не взрывались или взрывались всего на 10% во время конфликта в Нагорном Карабахе. Как считает Коротченко, Пашинян должен адресовать упреки в отношении отечественной техники своим генералам и офицерам. Специалист уверен, что они не смогли использовать оружие.

«Россия поставляла Армении самое современное оружие в последние годы, это и средства противовоздушной обороны, системы радиоэлектронной борьбы, оперативно-тактические ракетные комплексы. Армения показала, что уровень профессиональной подготовки ее армии крайне низок, это подтверждают военные поражения в ходе второй карабахской войны», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что наша страна во время конфликта между Арменией и Азербайджаном выполнила все свои обязательства в полном объеме. По мнению Коротченко, использовать Россию во время внутренних разборок несправедливо и подло.