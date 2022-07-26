Лавров встретился с главой МИД Уганды Сэмом Кутесой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 июля прибыл в Уганду, где встретился с коллегой Сэмом Кутесой. До этого он посетил Египет и Республику Конго, сообщило РИА «Новости».

По словам временного поверенного в делах посольства Уганды в России Рутазиндва Гидеона, на 26 июля намечены переговоры Лаврова с президентом страны Йовери Мусевени. Глава Уганды неоднократно бывал в России и встречался с президентом Владимиром Путиным.

Африканская страна с 1962 года сотрудничает с Россией. Ей поставляют истребители и другую военную технику. Это необходимо для повышения обороноспособности угандийской армии от внешних угроз, в том числе со стороны ДРК.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась видео приезда Лаврова в Конго. Российского дипломата встречала в аэропорту большая делегация.