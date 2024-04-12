12 апреля 2024, 14:33
Лавров указал на недопустимость ультиматумов России на конференции в Швейцарии
Лавров: ультиматум России на конференции в Швейцарии лишает ее шансов на успех
Вероятное предъявление некого ультиматума России на предстоящей конференции в Швейцарии полностью перечеркнет шансы на ее успех. Об этом на брифинге сказал глава МИД России Сергей Лавров.
«Нас организаторы конференции в Швейцарии приглашать не собираются. Они откровенно заявили, что сначала необходимо оформить некий коллективный ультиматум России. Ну, это просто перечеркнет все шансы на успех этой швейцарской затеи», — заявил министр.
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В Швейцарии с 15 по 16 июня пройдет мирная конференция по теме Украине. Предположительно, в мероприятии примут участие до 120 глав государств, однако Россию на него не пригласили.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял о бессмысленности любого переговорного процесса по Украине без участия российской стороны.
Президент России Владимир Путин назвал предстоящую конференцию в Швейцарии паноптикумом. Он выразил удивление, что сами организаторы говорят о невозможности достижения мира без участия России, но страну на встречу не зовут.
Сергей Лавров
Россия
Украина
Швейцария
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