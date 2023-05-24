Мир 24 мая 2023, 11:14 Лавров сравнил цели НАТО с намерениями, лежавшими в основе гитлеровской политики Лавров: экспансия НАТО отражает те же намерения, что и лежавшие в основе политики Гитлера РИА «Новости»

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Экспансия стран Североатлантического альянса отражает такие же цели, на которых основывалась политика Гитлера. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Его речь транслировали на сайте внешнеполитического ведомства.

«По сути, безоглядная экспансия НАТО отражает те же намерения, которые лежали в основе гитлеровской политики „Дранг нах Остен“ (выражение для обозначения немецкой экспансии на восток в нацистской пропаганде — прим. ред.)», — указал министр.

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Во время выступления Лавров также обвинил страны НАТО в прямом участии в конфликте на Украине на стороне киевского режима. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, коллективный Запад собирается нанести России стратегическое поражение и использует для этого Украину, накачивая ее оружием Североатлантического альянса.