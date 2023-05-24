Мир 24 мая 2023, 10:56 Лавров обвинил страны НАТО в прямом участии в конфликте на Украине Глава МИД РФ Лавров: страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине РИА «Новости»

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Страны НАТО принимают непосредственное участие в конфликте на Украине на стороне киевского режима. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Трансляцию речи министра запустили на официальном сайте МИД.

Лавров назвал специальную военную операцию вынужденным шагом по устранению угроз безопасности России, созданных Североатлантическим альянсом. Еще одной целью СВО стала защита от истребления людей, предки которых столетиями жили в основанных Россией городах, обратил внимание руководитель внешнеполитического ведомства.

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Коллективный Запад не скрывает, что хочет нанести России стратегическое поражение, отметил министр. Киевский режим используют как антироссийский таран, накачивая его натовским оружием, заявил глава МИД РФ. При этом большая часть западных поставок вооружения бесконтрольно расползается по всему миру, указал министр.

«Фактически — а, по сути, де-юре — страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева. Такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав», — предупредил Лавров.

Россия направляет западным столицам сигналы о недопустимости подобного сценария, напомнил руководитель Министерства иностранных дел. Однако Запад либо игнорирует эти сигналы, либо грубо искажает их ради пропаганды, подытожил глав МИД РФ.