Мир 01 декабря 2022, 12:30 Лавров сравнил председательство Швеции и Польши в ОБСЕ с похоронами Глава МИД России Лавров заявил, что Польша вслед за Швецией выкапывает могилу ОБСЕ РИА «Новости»

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Уничтожение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе началось с председательства Швеции, а Польша продолжать копать для нее могилу. Об этом на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности объявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

«Именно шведы начали готовить похороны ОБСЕ. А наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывают могилу», — сказал он.

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Сергей Лавров сказал, что «антипредседательство» Польши в ОБСЕ займет в истории этой организации самое неприглядное место, ведь еще никто и никогда не наносил этой организации такого ущерба. Он рассказал о том, как миссия ОБСЕ скомпрометировала себя. Ее участники сотрудничали с западными спецслужбами, собирали разведданные для Вооруженных сил Украины, помогали им корректировать огонь по Донецкой и Луганской народным республикам.

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Министр напомнил, что европейские чиновники предложили выстраивать европейскую безопасность не с Россией, а против нее. Он сказал, что если понимать европейскую дипломатию в таком ключе, то России не следует участвовать в ней. Лучше, по его словам, дождаться, когда в ней появятся «вменяемые» люди.