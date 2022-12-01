Важное 01 декабря 2022, 11:39 ОБСЕ участвовала в корректировке огня по Луганску и Донецку — Лавров Глава МИД Лавров заявил, что миссия ОБСЕ участвовала в корректировке огня по ЛНР и ДНР РИА «Новости»

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Появились факты, что миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принимала участие в корректировке огня по Донецкой и Луганской народных республиках. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

«Миссия ОБСЕ по сути встала на сторону киевского режима и уже после прекращения ее деятельности вскрылись нелицеприятные факты ее взаимодействия с западными специальными службами, вскрылись факты участия якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировки огня по позициям ЛНР и ДНР» — сказал он.

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По его словам, также вскрылись факты их участия в сборе разведывательных данных в интересах Вооруженных сил Украины и националистических батальонов. Этим батальонам и подразделениям ВСУ передавались данные с камер наблюдения миссий ОБСЕ, которые были установлены у линии соприкосновения.

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Глава МИД РФ высказал мнение, что западны страны размывают компетенции ОБСЕ по узким форматам. Он отметил, что в целом на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе образовалось большое количество проблем.