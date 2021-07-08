Лавров рассказал, что России мешает подписать мирный договор с Японией

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Япония оттягивает заключение мирного договора из-за отсутствия договоренности по островам. При этом цель российской стороны ясна.

«Мы хотим получить ответы на все наши вопросы и хотим, чтобы японцы согласились начать работу над таким вот всеобъемлющим серьезным межгосударственным крупным договором», — передало слова Лаврова РИА «Новости».

Он отметил, что японская власть «переворачивают с ног на голову» договоренность, которая была у президента России Владимира Путина и бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Лавров отметил, что теперь они хотят договориться по островам, только потом подписать мирный договор.

Министр добавил, что уговор был только про договор.

Ранее Сергей Лавров предупредил о возможных попытках Запада расшатать ситуацию в России, спровоцировать протестные выступления в преддверии выборов в Государственную думу.