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    08 июля 2021, 06:37

    Лавров рассказал, что России мешает подписать мирный договор с Японией

    Екатерина Шамина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Япония оттягивает заключение мирного договора из-за отсутствия договоренности по островам. При этом цель российской стороны ясна.

    Лавров рассказал, что России мешает подписать мирный договор с Японией

    «Мы хотим получить ответы на все наши вопросы и хотим, чтобы японцы согласились начать работу над таким вот всеобъемлющим серьезным межгосударственным крупным договором», — передало слова Лаврова РИА «Новости».

    Он отметил, что японская власть «переворачивают с ног на голову» договоренность, которая была у президента России Владимира Путина и бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Лавров отметил, что теперь они хотят договориться по островам, только потом подписать мирный договор.

    Министр добавил, что уговор был только про договор.

    Ранее Сергей Лавров предупредил о возможных попытках Запада расшатать ситуацию в России, спровоцировать протестные выступления в преддверии выборов в Государственную думу.