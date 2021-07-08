Лавров предупредил о возможных попытках Запада расшатать ситуацию в России

Запад может попытаться расшатать ситуацию в России, спровоцировать протестные выступления в преддверии выборов в Государственную думу. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.

«Можно предположить, что накануне грядущих выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать какие-то протестные выступления, желательно насильственные, как Запад это любит делать», — приводит его слова РИА «Новости».

После этого, как отметил Лавров, может быть развернута кампания по непризнанию итогов выборов, Москва также наблюдает попытки Запада повлиять на российскую внутреннюю политику.

«Я хочу со всей ответственностью сказать, что сценарии, вынашиваемые Западом, не пройдут», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Москва фиксирует ежедневные попытки стран Запада вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику России.

«Наши западные коллеги и не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров, Россией, готовой на любые уступки. Мы видим попытки — чуть ли не ежедневно — повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику», — сказал министр. Его слова привел ТАСС.

Для этих целей, по словам Лаврова, страны Запада используют широкий «набор инструментов». Это и военные провокации, и «нелегитимные экономические санкции, похищения наших граждан за рубежом, с предъявлением претензий, которые должны регулироваться международными договорами, но ими Запад пренебрегает. И масштабные информационные атаки», объяснил глава МИД.

Он отметил, что «не всем по душе», что Москва «навсегда преодолела трудности тех самых лихих девяностых и эффективно решает проблемы», которые накопились с того времени.

Лавров также отметил, что ряды друзей России постоянно пополняются, ни о какой изоляции РФ, о которой твердят на Западе, речи не идет.