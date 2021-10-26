Лавров провел переговоры с финским коллегой

Министр иностранных дел Сергей Лавров начал переговоры со своим финским коллегой Пеккой Хаависто. Беседа проходит в норвежском городе Тромсе в ходе восьмой министерской сессии Совета Баренцева и Евроарктического региона. Об этом сообщило РИА «Новости».

Политики поприветствовали друг друга. После беседа перешла в закрытый формат, передал RT.

Ранее стало известно, что глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен посетит Россию 27 октября. Политик планирует встретиться с Сергеем Лавровым. Поездка Чон Ый Ена в Москву согласно планам продлится три дня.