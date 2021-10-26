Глава МИД Южной Кореи посетит Россию и встретится с Сергеем Лавровым

Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен приедет в Россию на этой неделе. Он намерен встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщило агентство Yonhap.

Поездка Чон Ый Ена в Москву согласно планам продлится три дня. Она приурочена к 30-летию установления двусторонних связей, что Чон Ый Ен и Сергей лавров отметят вместе. Встреча дипломатов пройдет 27 октября.

Послы обсудят между собой множество тем, в том числе Северную Корею, продолжающиеся отношения Южной Кореи и России и сотрудничество между регионами. Чон Ый Ен ожидаемо попросить Россию посодействовать переговорам о ядерном разоружении, которые сейчас зашли в тупик и остановились.

Ранее представитель МИД Марина Захаров сообщала о будущих переговорах министров на брифинге 21 октября.

«27 октября состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Корея, он будет находиться в РФ с рабочим визитом. Планируется обсудить актуальные вопросы развития двусторонних отношений, включая взаимодействие в практических областях, „сверить часы“ по ситуации на Корейском полуострове, обменяться мнениями по ключевым проблемам международной региональной повестки дня», — анонсировала Захарова.