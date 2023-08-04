04 августа 2023, 12:07
Мирные инициативы продолжили игнорировать тему украинской неонацистской угрозы
Лавров: тему украинской неонацистской угрозы игнорируют в мирных инициативах
Тему неонацистской угрозы со стороны Украины игнорируют в мирных инициативах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с изданием «Международная жизнь». Он отметил, что число этих предложений множится, но каждое обходит стороной этот острый вопрос.
«Необходимость пресечь эти неонацистские угрозы очевидна. Однако в множащихся инициативах „по Украине“ данная тема обходится молчанием», — указал Лавров.
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Глава МИД подчеркнул, что Запад продолжает прикладывать все усилия, чтобы навязать глобальному Югу «формулы Зеленского» и вернуть ситуацию к границам 1991 года.
При этом ни в США, ни во Франции, ни в Брюсселе никак не прокомментировали заявленную Украиной позицию: «Заберем Крым, Донбасс и прочие наши земли» и «Уничтожим там все русское», добавил министр.
«Необходимость пресечь эти неонацистские угрозы очевидна. Однако в множащихся инициативах „по Украине“ тема обходится молчанием. А поражение русскоязычных в правах продолжается полным ходом», — констатировал Лавров.
Сергей Лавров
ВСУ
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