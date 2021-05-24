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    24 мая 2021, 16:09

    Лавров призвал не оценивать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске сгоряча

    Андрей Иванов

    Ситуацию с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске не стоит оценивать сгоряча. Анализировать произошедшее надо на основе всей имеющейся информации. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров призвал не оценивать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске сгоряча

    «Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации», — цитирует главу МИД ТАСС.

    Лавров напомнил, что похожие случаи уже происходили. Министр рассказал об экстренном приземлении самолета президента Боливии в Австрии по настоянию Соединенных Штатов в 2013 году и вынужденной посадке белорусского лайнера в Киеве в 2016 году. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, никаких извинений в обоих случаях не было.

    23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в Минске 23 мая после сообщения о бомбе. На борту лайнера находился главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления его арестовали по обвинению в нескольких уголовных преступлениях.

    Литва с 25 мая запретит пропускать лайнеры, которые пролетели над Белоруссией, а в ЕС не исключили полное ограничение авиасообщение с республикой.