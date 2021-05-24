Лавров призвал не оценивать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске сгоряча

Ситуацию с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске не стоит оценивать сгоряча. Анализировать произошедшее надо на основе всей имеющейся информации. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации», — цитирует главу МИД ТАСС.

Лавров напомнил, что похожие случаи уже происходили. Министр рассказал об экстренном приземлении самолета президента Боливии в Австрии по настоянию Соединенных Штатов в 2013 году и вынужденной посадке белорусского лайнера в Киеве в 2016 году. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, никаких извинений в обоих случаях не было.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в Минске 23 мая после сообщения о бомбе. На борту лайнера находился главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления его арестовали по обвинению в нескольких уголовных преступлениях.

Литва с 25 мая запретит пропускать лайнеры, которые пролетели над Белоруссией, а в ЕС не исключили полное ограничение авиасообщение с республикой.