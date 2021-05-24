Литва перестанет пропускать пролетевшие через Белоруссию лайнеры

Запрет на пропуск лайнеров, которые пролетели над Белоруссией, вступит в силу в Литве 25 мая, в 03:00. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра транспорта прибалтийской республики Мариуса Скуодиса.

Глава ведомства отметил, что польская авиакомпания LOT, венгерская Wizzair и латвийская AirBaltic уже стараются не летать над Белоруссией. Руководство Латвии посоветовало людям отложить поездки в республику.

Накануне летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно приземлился в Минске после сообщения о бомбе. На борту лайнера находился главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки мужчину арестовали по обвинению в нескольких уголовных преступлениях.

По словам одного из белорусских оппозиционеров, Павла Латушко, в Европейском союзе активно обсуждают прекращение полетов над территорией республики. Он отметил, что переговоры проходят на высоком уровне. Ранее заместитель председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко рассказал «360», что ограничения полетов над территорией Белоруссии не скажутся на путешествиях россиян, но билеты могут подорожать.