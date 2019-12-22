Лавров признал сомнительную договороспособность Киева

Власти Украины пришли к пониманию необходимости искать развязки в сложных отношениях с Россией. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Одновременно он отметил, что сложно сейчас сказать, насколько договороспособны украинские коллеги.

«Насчет того, насколько опытная или неопытная команда президента Украины Зеленского, то у него в команде карьерные дипломаты, которые работали не раз в правительстве Украины. Поэтому я не думаю, что у них совсем все плохо с опытными переговорщиками», — отметил Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил что переговоры по газу и другим аспектам сотрудничества, которые на днях провели Россия и Украины, показали, что у украинцев, несмотря на все сложности, есть понимание необходимости искать развязки.

«Но насколько договороспособны наши украинские коллеги, пока мне сказать сложно», — добавил Лавров.

На Украине тем временем не смолкают грозные заявления в адрес восточного соседа. Коллега Лаврова, глава МИД Украины Вадим Пристайко накануне выступил с угрозами в адрес президента России Владимира Путина и всей России. В частности, он пообещал преподать президенту России Владимиру Путину урок истории. Кроме того, украинский дипломат предрек российскому лидеру «плохой финал». Такую реакцию украинского дипломата вызвало замечание Путина, что в ходе создания СССР Украине, а точнее, УССР были переданы во владение исконно русские земли.