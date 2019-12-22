    22 декабря 2019, 18:56

    Лавров признал сомнительную договороспособность Киева

    Алексей Сахаров

    Власти Украины пришли к пониманию необходимости искать развязки в сложных отношениях с Россией. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Одновременно он отметил, что сложно сейчас сказать, насколько договороспособны украинские коллеги.
    Лавров признал сомнительную договороспособность Киева

    «Насчет того, насколько опытная или неопытная команда президента Украины Зеленского, то у него в команде карьерные дипломаты, которые работали не раз в правительстве Украины. Поэтому я не думаю, что у них совсем все плохо с опытными переговорщиками», — отметил Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

    Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил что переговоры по газу и другим аспектам сотрудничества, которые на днях провели Россия и Украины, показали, что у украинцев, несмотря на все сложности, есть понимание необходимости искать развязки.

    «Но насколько договороспособны наши украинские коллеги, пока мне сказать сложно», — добавил Лавров.

    На Украине тем временем не смолкают грозные заявления в адрес восточного соседа. Коллега Лаврова, глава МИД Украины Вадим Пристайко накануне выступил с угрозами в адрес президента России Владимира Путина и всей России. В частности, он пообещал преподать президенту России Владимиру Путину урок истории. Кроме того, украинский дипломат предрек российскому лидеру «плохой финал». Такую реакцию украинского дипломата вызвало замечание Путина, что в ходе создания СССР Украине, а точнее, УССР были переданы во владение исконно русские земли.