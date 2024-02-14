Мир 14 февраля 2024, 15:03 Лавров допустил возможность выхода России из ОБСЕ Лавров: вопрос выхода России из ОБСЕ висит в воздухе РИА «Новости»

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Вопрос выхода России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не обсуждался, но висит в воздухе. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме. Его процитировали «Известия».

«Последуют ли за нами наши союзники — это другой вопрос, и здесь, конечно, их позицию надо учитывать в полной мере», — подчеркнул министр.

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Он назвал возмутительными попытки некоторых стран Запада лишить Россию голоса в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Лавров напомнил, что ранее российской делегации отказывались выдавать визы. Это произошло, когда Парламентская ассамблея заседала не в Вене, которая является штаб-квартирой ОБСЕ. Также не выдали визы в Великобританию.

Глава ОБСЕ Буяр Османи также высказался об исключении России из организации. По его словам, подобные разговоры исчерпали себя. Он отметил, что есть минимум два аргумента, чтобы не лишать Россию членства.