Мир 21 марта 2024, 13:50 Лавров предупредил, чем грозит США снижение потолка цен на российскую нефть МИД: если у США есть гордость, они не согласятся снизить потолок цен на нефть Oleg Spiridonov/Business Online/globallookpress

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Соединенные Штаты вряд ли согласятся на предложение Киева понизить потолок предельной цены на российскую нефть до 30 долларов за баррель. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщили «Известия».

«Украина пытается убедить США понизить потолок предельной цены на российскую нефть вдвое, до 30 долларов за баррель. Это вообще выходит за всякие рамки», — сказал он.

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Лавров добавил — Россия рассчитывает, что у США «еще осталась национальная гордость» и они не пойдут на поводу у Украины. В противном случае это обернется серьезными экономическими последствиями для самих Штатов.

«Да и рынок нефти может серьезно отреагировать», — добавил он.

Ранее президент Владимир Путин говорил, что Россия рискует потерять долю на рынке энергетических ресурсов из-за выполнения соглашения ОПЕК+, в соответствии с которым она сокращает нефтедобычу. Глава государства напомнил, что если бы страна не поддерживала цены на мировом рынке, то они бы упали, а сланцевая добыча в США развалилась.